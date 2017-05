Jürgen Baryla leitet ab sofort das Vertriebsteam von EnOcean für die Region EMEA. Er folgt auf Andreas Schneider, der zum 1. Januar 2017 die Geschäftsleitung des Unternehmens übernommen hat.

Jürgen Baryla erklärt zu seiner neuen Position: »Die innovative, batterielose Funktechnologie von EnOcean begegnet mir bereits seit einigen Jahren in verschiedenen Smart Home-Anwendungen und Projekten. Der EnOcean-Funkstandard hat sich sowohl im privaten Wohnbereich als auch im Zweckbau erfolgreich etabliert und ermöglicht mithilfe des umfangreichen Ökosystems der EnOcean Alliance die Entwicklung immer neuer, wartungsfreier Anwendungen für den Einsatz in intelligenten Gebäuden und dem Internet der Dinge. Ich freue mich sehr darauf, diese neue, spannende Aufgabe bei EnOcean zu übernehmen und meine langjährige Erfahrung in ein Unternehmen einzubringen, das sich immer wieder neu erfindet und ein Vorreiter im Bereich Smart Home- und IoT-Lösungen ist.«

www.enocean.com