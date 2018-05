Michele Masaracchio hat vor mehr als zehn Jahren seine Ausbildung bei Oktalite zum Industriekaufmann begonnen und anschließend Erfahrungen im länderübergreifenden Vertrieb von Lichtsystemen gesammelt. Acht Jahre betreute der 30-jährige Kunden mit Sitz im In- und Ausland zum Thema Licht im Retail. Seit Jahresbeginn ist er nun beim Lichtexperten aus Köln als Vertriebsleiter für die Bereiche Fashion und Shop tätig und packt seine neue Aufgabe engagiert an: »Oktalite als Teil der Trilux Gruppe ist auf klarem Wachstumskurs. Den will ich weiter ausbauen und LED-Lichtkonzepte für Fashion, Stores und Shops noch stärker mit ihrem Erlebnispotenzial ins Blickfeld rücken. Fashion ist am POS ein Leuchtturm, was die Dynamisierung von Licht, den Eventcharakter und damit den Mehrwert vor Ort betrifft. Im Shop selbst gewinnen die digitalen Services rund um unsere Lichtwelten immer stärker an Bedeutung. Insgesamt gilt es, mit innovativen Ansätzen weiter Markenzeichen im Retail zu setzen.«

www.oktalite.com