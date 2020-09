Die Guangzhou International Lighting Exhibition (GILE) und die Guangzhou Electrical Building Technology (GEBT) finden vom 10. bis 13. Oktober statt. Voraussichtlich mehr als 2.000 Aussteller werden an den beiden Messen in 19 Hallen des China Import and Export Fair Complex teilnehmen.

Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass die Messen mit diesen neuen Terminen ein Erfolg werden, da China seine Erholung von der Pandemie fortsetzt und auch die Erholung der Wirtschaft und des Messegeschäfts an Dynamik gewinnt.

Die Branche steht vor einem neuen digitalen Zeitalter. Smart City, 5G und AIoT sind Elemente, die die Beleuchtungsindustrie mit neuen Lichtkonzepten, neuen Geschäftsmodellen und Technologien sowie neuen Herausforderungen vorantreiben. Die Chancen, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, ermutigen die Branche, technologische und gestalterische Innovation fortzusetzen.

Von traditioneller Beleuchtung bis hin zu LED-Beleuchtung, von Beleuchtungsprodukten mit Einzelfunktion bis hin zu integrierten digitalen und vernetzten Beleuchtungsdienstleistungen – die Beleuchtungsindustrie hat dank der bahnbrechenden Bemühungen innovativer Unternehmen eine konsequente Entwicklung durchgemacht. GILE 2020 wird die gesamte Lieferkette der Beleuchtungsindustrie unter einem Dach zusammenführen.

Von den Synergieeffekten der beiden parallel stattfindenden Messen werden insbesondere projektbezogene Einkäufer profitieren. Mit dieser One-Stop-Sourcing-Plattform für Beleuchtungsprodukte und intelligente Bau- und Wohnlösungen können Facheinkäufer die Möglichkeiten für die Integration von Smart Home und Beleuchtungsprodukten verstehen und erkunden. Darüber hinaus bieten die Messen den Ausstellern von Beleuchtungsprodukten und Anbietern von intelligenten Lösungen für den Wohnbereich die Möglichkeit zur Zusammenarbeit, um strategische Partnerschaften aufzubauen und noch stärker integrierte Lösungen für den Bausektor anzubieten.

Die Guangzhou International Lighting Exhibition und die Guangzhou Electrical Building Technology sind Teil der Light + Building Technology-Messen der Messe Frankfurt, die von der alle zwei Jahre stattfindenden Light + Building geleitet werden. Die nächste Ausgabe der Light + Building findet vom 13. bis 18. März 2022 in Frankfurt, Deutschland, statt.

