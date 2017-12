Jörg Kessler ist neuer SVP Global Sales & Marketing bei Tridonic. Er übernimmt in dieser Position die Zuständigkeit für die Entwicklung und Umsetzung der globalen Verkaufsstrategie. Kessler wird dabei die Umgestaltung vom Transaktionsgeschäft vorantreiben – mit starkem Fokus auf dem Vertrieb von Lösungskonzepten einschließlich Software und unterstützenden Dienstleistungen. Er wird als SVP Global Sales & Marketing direkt an Guido van Tartwijk, CEO von Tridonic, berichten. Jörg Kessler übernimmt die Position von David Barnby, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand treten wird.

Jörg Kessler verfügt über mehr als 25 Jahre einschlägige und internationale Erfahrung im Vertrieb und Unternehmensmanagement, die er in den Branchen IT, Software, Dienstleistungen und Beleuchtung erworben hat. Von Oktober 2014 bis 2017 war er als CEO bei Osram/LEDvance für die Sparte LPD (Low Pressure Discharge Lamps) tätig. Danach leitete der jetzt 53-Jährige als Senior Vice President die Sales-Aktivitäten von Osram in Westeuropa und damit ein Team von 600 Mitarbeitern. Zuvor hatte Jörg Kessler verschiedene Vertriebspositionen bei Nokia Siemens Networks und Siemens inne.

www.tridonic.com

