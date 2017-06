Die Zumtobel Group hat in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Architekturbüro Snøhetta auf rund 250 m2 einen Raum geschaffen, in dem Licht in seinen vielfältigen Anwendungsbereichen erlebt werden kann. Die Ausstellung befindet sich im schwedischen Malmö, wo die Zumtobel Group bereits mit einem Vertriebsbüro, dem Hauptsitz für die Region Nordics, vertreten ist. Der Standort wird nun durch den Showroom im selben Gebäude erweitert.

Neben den Produktausstellungen von acdc, Thorn und Zumtobel sind auch die Marken Tridonic, Reiss und Zumtobel Group Services (ZGS) in dem Showroom vertreten.

www.zumtobelgroup.com