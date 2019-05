1.300 Events listete das Programm der Mailänder Design Woche Fuorisalone in diesem Jahr. Tausende Besucher fanden den Weg in den neuen iGuzzini-Showroom im Herzen des historischen Stadtteils Brera. Neben einem Vortragsprogramm bot der Spezialist für Architekturbeleuchtung Besuchern die Möglichkeit, in die 75 qm große »Light Experience« einzutauchen. In Showcases aus den Anwendungsbereichen Verkauf, Kultur, Hotel & Gastronomie, Privat-Ambiente sowie urbaner Raum kann man hier die Leuchten und vor allem ihre unterschiedlichen Lichtwirkungen live erleben. Anwendungsunabhängig werden außerdem verschiedene Lichteffekte gezeigt, die mit Musik, Klängen und einer Erzählstimme untermalt sind.

Sein Domizil hat der iGuzzini-Showroom namens »The Light Gate« in der Via Brera 5 in einem der zahlreichen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, die für den kreativen, kulturell geprägten Mailänder Stadtteil typisch sind. Mit vielfältigen Materialien und Farben hat Alfonso Femia Atelier(s) die 1.000 qm Fläche auf zwei Etagen innovativ gestaltet.

Ein großräumiges, durch den Innenhof erreichbares Foyer dient als Empfang und Erschließungsraum für die Verkaufsbüros und Besprechungsräume. Eine Installation aus den Pendelleuchten »Drop by Drop«, die Alfonso Femia ursprünglich für die Stadtbibliothek von La Spezia entworfen hat, zieht hier alle Blicke auf sich. Über eine rote Treppe erreicht man den Split Level mit Räumen für die Verwaltung. Im Untergeschoss befinden sich die Light Experience und eine Event- und Konferenz-Lounge für bis zu 90 Personen.

»Light Gates«, die dem Showroom seinen Namen verliehen haben, verbinden die unterschiedlichen Bereiche miteinander. Mit Lichtzeichen, die mit Linearleuchten realisiert wurden, spiegeln die in iGuzzini-Rot ausgeführten Portale die Werte des Unternehmens wider: Innovation, Schönheit, Offenheit, Menschlichkeit, Integrität.

Das gesamte Beleuchtungssystem des Showrooms wird über eine Bluetooth-DALI-Schnittstelle programmiert und geregelt (Smart Light Control). Dank Bluetooth Low Energy und Beacon-Technologie versorgt die Beleuchtungsanlage Besucher auf Wunsch mit Infos und Diensten (Smart Services) in Echtzeit auf deren eigenen Smartphones. Dazu gehören Push-Textnachrichten, Audio- und Videodateien, Wegweiser und Daten zur Raumnutzung.

www.iGuzzini.com | www.iGuzzini.de