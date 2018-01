Für die Besucher des Düsseldorfer Zentrums hat das Jahr 2018 leuchtend begonnen: Prediger hat am 18. Januar nach Hamburg und Berlin seinen dritten Showroom eröffnet. Auf 600 qm Verkaufsfläche sind in der Tonhallenstraße über 1.500 Leuchten ausgestellt, und insgesamt sechs Lichtberater freuen sich auf ihre neue Kundschaft am Rhein.

Prediger ist ein Spezialist, der mit der Lichtplanung sowohl eine Dienstleistung als auch die für die Umsetzung notwendigen Produkte im Verkauf anbietet. Die Erfahrungswerte und Kompetenz des Leuchten-Profis sind beträchtlich. Bereits 1921 gründeten Carl und Juliane Prediger das erste Ladengeschäft mit dem Namen des Gründers in Hamburg. Seit 1938 hat das Unternehmen dort seinen Firmensitz, in der innenstädtischen Mönckebergstraße.

2001 übernahm Sebastian Brink die Leitung Predigers und führt seitdem das Thema Licht, gemeinsam mit einem spezialisierten Beratungsteam, sukzessive weiter Richtung Zukunft. »Basierend auf den guten Erfahrungen mit dem Zweitsitz in Berlin und der hohen Nachfrage nach Beratung dort, war uns bei der Zukunftsplanung ziemlich schnell klar, dass wir im nächsten Schritt Richtung Nordrhein-Westfalen gehen werden; allein schon aufgrund zahlreicher Online-Kunden aus Düsseldorf und Umgebung«, erklärt der Prediger-Geschäftsführer. »Und natürlich machte es Sinn, in ein Ballungsgebiet zu ziehen. Da es uns grundsätzlich ins urbane Zentrum zieht, freuen wir uns sehr über den Top-Standort und die schöne, repräsentative Location in der Tonhallenstraße«, fährt Sebastian Brink fort. »Ich bin mir sicher, dass wir hier schon bald viele zufriedene Kunden haben werden und wünsche unserer Standortleiterin Anja Schuh und ihrem Team einen guten Start und viel Erfolg«.

https://prediger.de