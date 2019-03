Die Zumtobel Group investiert am Stammsitz in Dornbirn, Österreich, rund 8 Mio. Euro in ein 4.000 qm großes Lichtforum. Dazu wird die alte Industriehalle des Unternehmens in der Höchsterstraße revitalisiert. Die geplante Fertigstellung für März 2020 wird den Auftakt für das Jubiläumsjahr »70 Jahre Zumtobel« legen. Das gestalterische Konzept für das neue Lichtforum ist in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Studio des norwegischen Architekturbüros Snøhetta entstanden.

Die alte Industriehalle wird nach Fertigstellung des Projektes ein ganzes ‚Licht-Konglomerat‘ in sich beherbergen und weit mehr als reine Präsentationsfläche sein. Das Lichtforum soll für Kunden und Mitarbeiter der Zumtobel Group als lebendiger Ort des Dialogs fungieren, als Plattform und Begegnungszone, deren unterschiedliche Themenbereiche dazu einladen werden, sich auszutauschen und zu vernetzen. Die Ausstellungsfläche für die Marken wird Ort der Inspiration sein und Licht in all seinen Facetten erlebbar machen. Gleichzeitig bietet sie Raum zur Präsentation der neuesten Produkt- und Systeminnovationen sowie smarter Lichtlösungen.

Das offene Raumkonzept entstand in Anlehnung an die Unternehmenskultur von Snøhetta, in deren Mittelpunkt seit Jahrzehnten ein zentraler und offener Raum steht, an dem man sich trifft, bespricht, arbeitet, und an dem neue Dinge entstehen können. In der weitläufigen Industriehalle wird diesen zentralen Raum eine großzügige Treppe aus Holz bieten. Zusätzlich zu einem Lounge-Bereich dient sie als Treffpunkt und als Atrium. Im Zentrum der Halle situiert, gliedert sie die 4.000 Quadratmeter Fläche räumlich. Kuben zur Produktpräsentation setzen weitere räumliche Akzente und ermöglichen eine flexible und dynamische Bespielung der Halle.

www.zumtobelgroup.com | https://snohetta.com