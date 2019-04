Der Vorstand von LightingEurope hat Lionel Brunet für zwei Jahre zum Präsidenten des Branchenverbandes gewählt. Brunet ist seit 2013 CEO des französischen Verbandes der Beleuchtungsindustrie Syndicat de l’Éclairage. Aus seiner langjährigen internationalen Karriere bringt er Erfahrungen aus verschiedenen Positionen in der Industrie und aus der Arbeit in einem globalen Branchenverband für Zellulosenitrat-Hersteller mit. Brunet war 2015 bereits erstmals in den Vorstand von Lighting Europe gewählt worden, 2016 war er Schatzmeister und 2018 Vice President.

»Ich fühle durch die Wahl zum Präsidenten geehrt und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und allen LightingEurope-Mitgliedern unsere strategische Vision vom #Better Lighting für alle umzusetzen«, erklärte er anlässlich der Wahl zum Präsidenten.

Die LightingEurope-Generalversammlung hat außerdem einen neuen 16-köpfigen Vorstand gewählt und informiert auf ihrer Website über die neue Zusammensetzung des Gremiums:

www.lightingeurope.org/board