Seit 15. Januar 2017 ist Thomas Niehoff ist neuer Marketing Director für den Wirtschaftsraum DACH bei der Philips Lighting GmbH mit Sitz in Hamburg. In seiner Funktion ist er auch Mitglied des Market Leadership Teams DACH und berichtet direkt an den Geschäftsführer.

Der Diplom-Ökonom verfügt über umfangreiche internationale Erfahrungen im Marketing und Vertrieb, sowohl im konsumentennahen (B2C) als auch im professionellen (B2B) Bereich. Zuletzt war er sieben Jahre als selbstständiger Management-Berater und Interims-Manager im In- und Ausland tätig. Während dieser Zeit konnte der Hannoveraner sein breites Erfahrungsspektrum sowie sein ausgeprägtes Wissen erfolgreich in Marketing- und Sales-Mandate bei namhaften Unternehmen wie Nestlé, Europcar, Beiersdorf und nicht zuletzt auch bei Philips Lighting im Bereich Consumer Lighting Solutions und Customer Service einbringen. Zuvor war er in internationalen Marketing-Funktionen bei Unilever und Mondelez tätig, unter anderem in Zürich, London und Bangalore.

Zu den Zielen seiner Tätigkeit bei Philips erklärt Niehoff: »Licht ist viel mehr als Beleuchtung. Im Kontext einer sich digitalisierenden Welt werden ganzheitliche Lösungen aus Produkt, System und Service zukünftig den Markt bestimmen – sowohl im B2B-, als auch im B2C-Bereich. Um echten Mehrwert für unsere Kunden anbieten zu können, erfordert dies noch stärkeren Kundenfokus und eine Ausrichtung auf Lösungen, nicht nur Produkte. Als Weltmarktführer haben wir die besten Voraussetzungen diese Transformation aktiv mitzugestalten und unseren Kunden auch zukünftig die Lösungen zu bieten, die sie von Philips erwarten.«

