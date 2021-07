Ledvance wird offizieller Lichtpartner des Basketball-Bundeligisten Hamburg Towers. »Mit einer tollen Saisonleistung haben sich Hamburg Towers nun in der Basketball-Bundesliga etabliert«, so Erol Kirilmaz, Chief Sales und Marketing Director.

v. l. n. r.: Jan Fischer, Geschäftsführer der Hamburg Towers / Erol Kirilmaz, Chief Sales und Marketing Director (CSMO) von LEDVANCE / Marvin Willoughby, sportlicher Leiter und Geschäftsführer (Foto: Florian Eisebitt, Hamburg Towers)

Als Premiumpartner wird der Beleuchtungshersteller die edel-optics.de Arena mit moderner LED-Lichttechnik neu ausleuchten. Die gewählte Lichtanlage entspricht dem höchsten Standard für LED-Sportstättenbeleuchtung, da gerade in der Basketball-Bundeliga sehr hohe Anforderungen an lichttechnische Gütemerkmale wie etwa ein Farbwiedergabeindex über 95 gelten.

Ledvance legt mit dem Engagement in Hamburg den Grundstein für sein neu gestartetes Sportbeleuchtungsportfolio. Darüber hinaus sind die Lichtexperten als Sponsor in der Halle sichtbar und planen für die kommende Saison besondere Fan-Aktionen mit ihren Smart Home-Produkten.

www.ledvance.com