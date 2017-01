Guido Fox ist neuer Leiter Export bei Oktalite. In dieser Position wird sich der gelernte Ökonom auf den Ausbau der internationalen Tätigkeiten des Retail-Lichtexperten konzentireren. Grundsätzlich sollen die weltweit bestehenden Strukturen mit Partnern und Niederlassungen optimiert werden. Der 45-jährige wird vor allem die Synergieeffekte zwischen Märken und den Firmen Trilux und Oktalite verstärken.

Ganz oben auf seiner Agenda steht deshalb die Entwicklung und Umsetzung neuer Vertriebsstrategien für das Produkt-Portfolio von Trilux und Oktalite im Handel. In Deutschland etwa gilt es, das gemeinsame Lichtmanagement beider Unternehmen im Innen- und Außenbereich von Einkaufsmärkten wie REWE, EDEKA und weiterer Retailer voranzutreiben. »Alles aus einer Hand« lautet die Devise, die der international erfahrene Key Account Manager mit seinem Team gezielt umsetzen wird. Intercompany-Produktschulungen und ein stärkerer Austausch mit Ländern wie Polen und Österreich sind hier wichtige Maßnahmen, um weitere Kunden und Segmente aufzubauen. Die Erschließung künftiger Märkte in Europa wie Nord- und Südamerika gehört ebenfalls zu den Zielsetzungen des neuen Head of Export. Guido Fox wird seine Kompetenzen schließlich auch bei der Integration von Human Centric Lighting Lösungen im Retail-Bereich einbringen.

www.oktalite.com