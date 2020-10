André Steinberg ist neuer Vertriebsleiter Inland bei Norka. Das Unternehmen ist auf technisch anspruchsvolle Lichtlösungen spezialisiert, die unter anderem Beleuchtungssysteme für Industrie- und Produktionshallen, Bahnhöfe und Brücken oder Schwimmbäder, Logistikzentren und Kühlhäuse umfassen.

André Steinberg wurde zum neuen Vertriebsleiter Inland bei Norka berufen. (Foto: Norka)

​Steinberg ist bereits seit November 2015 im Unternehmen tätig und betreut das Vertriebsgebiet Mitte. In seiner mehr als 20-jährigen Berufstätigkeit hat er sowohl in der Lichtbranche als auch in der ITK-Branche Erfahrungen gesammelt.

»Ich freue mich, die Norka-Präsenz im Inland zusammen mit unserem starken Vertriebsteam weiter auszubauen«, so André Steinberg. Dabei kommt dem Teamgeist eine besondere Rolle zu: »Fleiß und Engagement sind wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit, ebenso wie Entscheidungen gemeinsam zu treffen und zu realisieren.«

