Mit der Gründung des Geschäftsbereichs Zumtobel Group Services (ZSG) verfolgt die Zumtobel Group das Ziel, sich noch stärker als dienstleistungsorientiertes Service-Unternehmen zu positionieren und zudem das Angebot im stark wachsenden Markt der vernetzten Beleuchtung auszubauen.

Unter der Marke ZGS (Zumtobel Group Services) bietet der Lichtkonzern künftig Serviceleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services sowie das immer stärker nachgefragte Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen aus einer Hand. Ergänzt werden diese Themenfelder durch neue, datenbasierte Dienstleistungen wie z.B. Analysen über Gebäudenutzung.

Viele bereits umgesetzte Projekte zeigen, dass Kunden bei zunehmender Komplexität verstärkt einen Ansprechpartner wünschen, der Projektentwicklung, -management und -abwicklung aus einer Hand gewährleistet. So hat die Zumtobel Group im Rahmen eines 22 Millionen-Euro-Auftrags für die britische Supermarktkette Wilko die Erneuerung der Beleuchtung in 380 Filialen übernommen. Der Lichtkonzern hat nicht nur die neue LED-Beleuchtung geliefert sondern auch den Einbau gesteuert. Der Kunde hatte somit nur einen Ansprechpartner in Sachen Licht.

Projekte aus dem Bereich der vernetzten Beleuchtung sind ebenfalls ein Beispiel für die neue Service-Ausrichtung der Zumtobel Group. So stellt ZGS seinen Kunden neue Möglichkeiten für die Nutzung und Analyse von datenbasierten Software-Services zur Verfügung. Für das Projekt LifeCycleTower ONE in Dornbirn wurde beispielsweise gemeinsam mit Bosch Software Innovations ein System entwickelt, das in Echtzeit Einblicke in den technischen Zustand und die Flächennutzung des Gebäudes gibt.

