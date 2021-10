Markus Kummert neuer CSO (Chief Sales Officer) bei der Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH in Nagold. Er berichtet in der neu geschaffenen Positoin direkt an CEO Dr. Christiane Endrich und zeichnet sich für die Entwicklung der eGo 2025 Strategie verantwortlich. Er ist dabei für die Erstellung der Vermarktungsstrategie und die Führung der Vertriebsbereiche und Vertriebsmitarbeiter zuständig, kontrolliert die Vertriebsziele und bildet die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Produktmanagement. Darüber hinaus ist er für das Krisenmanagement bei Reklamationen und der Optimierung interner Prozesse und Organisationsstrukturen verantwortlich.

Markus Kummert, CSO bei der Endrich Bauelemente GmbH (Foto: Endrich Bauelemente)

Kummert sorgt in seiner Position für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Managementsystems. Ihm unterstehen der Außendienst Deutschland und der Export. Zusätzlich berichten an ihn der Außendienst der Novitronic in Deutschland und der Schweiz, sowie der Innendienst und die Marketingabteilung.

Mit Markus Kummert konnte Endrich eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit über 24 Jahren internationaler Expertise in den Bereichen Vertriebsmanagement, Geschäftsentwicklung und Projektmanagement gewinnen. Seine Spezialgebiete sind die Führung und das Coaching von Verkaufsteams, die Festlegung von KPIs zur Erreichung und Beschleunigung von Verkaufszielen sowie die Budget- und Personalplanung.

Zuvor war er Regional Sales Manager beim Elektronikdistributor Arrow. Er arbeitete mit führenden Telekommunikationsunternehmen wie Siemens und Nokia an Standorten in Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten zusammen. Vor dieser Position war er Sales Director Central Europe bei AVX, einem führenden internationalen Hersteller und Lieferanten von elektronischen Komponenten.

