Im Januar 2017 hat die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH Falko Neubert (43) zu ihrem neuen Chief Technology Officer (CTO) berufen. Er berichtet in dieser Funktion direkt an die Geschäftsführerin, Frau Dr. Christiane Endrich.

Falko Neubert verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Internationaler Vertrieb, Business Development, Produkt- und Projektmanagement sowie R&D. Außerdem ist er mit den Geschäftsgepflogenheiten in Asien bestens vertraut. In seiner letzten Position war er als Strategic Technical Industry Manager für die Sick AG, einen führenden Anbieter von Sensoren und Sensorlösungen für die Industrie, tätig.

In seiner neuen Position wird Falko Neubert die gesamte technische Leitung einschließlich der Auswahl neuer Produkte und Hersteller übernehmen. Er wird darüber hinaus für den weiteren Ausbau des FAE Bereichs verantwortlich sein.

