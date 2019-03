Dr. Jonathan Rich tritt bei Lumileds die Nachfolge von Mark Adams an, der vom Amt als CEO und aus dem Vorstand zurücktritt, aber weiterhin in beratender Funktion für Lumileds tätig ist.

Dr. Rich war zuletzt von 2010 bis 2018 Vorsitzender und CEO von Berry Global, Inc., einem Unternehmen für Spezialmaterialien und Verbraucherverpackungen. Davor war er Präsident und CEO von Momentive. Wichtige managementfunktionen hatte er auch bei Goodyear und General Electric inne. Dr. Rich erhielt einen Bachelor of Science in Chemie von der Iowa State University und einen Doktortitel in Chemie von der University of Wisconsin-Madison. Seit 2017 ist er Gastdozent an der Cornell University Johnson School of Business.

»Mark Adams hat während seiner Amtszeit maßgeblich zum Erfolg von Lumileds beigetragen, den Übergang zu einem unabhängigen Unternehmen vorangebracht und eine Kultur der Innovation und Kundenorientierung etabliert«, erklärt Rob Seminara, Senior Partner bei Apollo und Vorsitzender des Vorstands von Lumileds. »Im Namen des Board of Directors von Lumileds möchten wir ihm für seinen Dienst für das Unternehmen danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen wünschen. Wir freuen uns sehr, dass Jon zu Lumileds kommt, um die nächste Phase der Innovation und des Wachstums voranzutreiben.«

