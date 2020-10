Am 1. Oktober übernahm Christoph Schüpbach als Nachfolger von Christoph Platzer die operative Führung bei der Regent Beleuchtungskörper AG in Basel. Der Verwaltungsrat der Regent hat sich mit ihm für eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit entschieden, die über langjährige Industrieerfahrung in einem internationalen Umfeld verfügt.

Von links: Christoph Schüpbach, Thomas Ernst, Christoph Platzer (Foto: Regent Lighting)

Christoph Schüpbach soll die Regent in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickeln. Er folgt Christoph Platzer als neuer Regent-CEO. Platzer hat sich nach über drei Jahren an der Spitze des Unternehmens aus familiären Gründen entschieden, die Regent zu verlassen und zu seiner Familie nach Österreich zurückzukehren, wo er sich einer neuen beruflichen Aufgabe widmen wird.

»Wir respektieren den Wunsch von Christoph Platzer, wieder näher bei seiner Familie zu sein und danken ihm für den grossen Einsatz, die erzielten Resultate und den strategischen Weichenstellungen während seiner Zeit als CEO bei Regent. Wir freuen uns gleichzeitig mit Christoph Schüpbach einen Nachfolger als CEO gefunden zu haben, der international erfahren ist, das industrielle Umfeld kennt und die idealen Voraussetzungen mitbringt, ein Unternehmen wie Regent erfolgreich voran zu bringen«, sagt Verwaltungsratspräsident, Thomas Ernst, zum CEO-Wechsel.

Die Regent wird unter Christoph Schüpbach ihre Position als führender Hersteller qualitativ hochstehender Lichtprodukte, massgeschneiderter Sonderlösungen und Connected Lighting-Lösungen, die ein fester Bestandteil des Smart Building-Konzepts sind, weiter ausbauen. Christoph Schüpbach hatte zuvor elf Jahre lang die Schleuniger Gruppe als CEO geführt. Der diplomierte Maschineningenieur und MBA-Absolvent der University of Chicago Booth School war zuvor sechs Jahre als Marktverantwortlicher bei Bystronic für Nordeuropa und dann für die NAFTA und Asien zuständig. Zuvor war Christoph Schüpbach zehn Jahre bei der ABB als Leiter des Geschäftsbereichs Überspannungsschutz tätig.

www.regent.ch