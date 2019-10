Ralf Knorrenschild ist neuer CEO der Nordeon Group BV mit den international bekannten Marken Griven, Hess, Vulkan, Lamp, Schmitz | Wila und Nordeon. Er folgt in dieser Funktion auf Louis van Uden, der sich ab sofort auf die neue Aufgabe als COO im Management Board fokussiert.

Ralf Knorrenschild blickt auf 31 erfolgreiche Jahre in der Lichtbranche zurück, die der gebürtige Hamburger 1988 bei Philips Licht begann, wo er schnell Führungsverantwortung im Vertrieb übernahm. Ende 2003 folgte der Wechsel in die Konzernzentrale der österreichischen Zumtobel Group. Hier hat Ralf Knorrenschild zuletzt als Senior Vice President das weltweite Key Account Business und den Bereich Public Lighting verantwortet. Anfang 2017 folgte die Ernennung zum Vorstand bei der Selux Group in Berlin, wo Knorrenschild für die Ressorts Sales, Marketing und HR die Verantwortung übernahm.

»Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, zusammen mit meinen Kollegen Louis van Uden (COO) und Winfried Falk (CFO), die attraktiven Marken der Nordeon Group weiter zu stärken und den bereits eingeschlagenen Wachstumskurs fortzuführen«, sagt Ralf Knorrenschild.

www.nordeon-group.com