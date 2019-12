Als CTO berichtet Jens Mollitor direkt an die Geschäftsführerin Dr. Christiane Endrich. Seine zentralen Aufgaben werden das Management des Endrich-Portfolios und die Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung sein. Für diese Aufgaben bringt Jens Mollitor langjährige Erfahrung aus den Bereichen Globales Produktmanagement, Business Development und Strategische Partnerschaften mit.

Als Verantwortlicher und treibende Kraft ist Herr Mollitor über viele Jahre für unterschiedliche Aufgabenbereiche in der Hager Group zuständig gewesen. Zuletzt war er bei Hager als Product Range Manager mit einem internationalen Team tätig und hat die zukünftige Ausrichtung im Bereich der Gebäudeautomatisierung definiert. Die Entwicklung globaler Marketingstrategien und visionärer Ansätze sind seine Stärken.

Durch die Kombination innovativer Bauelemente von Endrich und der Erfahrung von Jens Mollitor in den Bereichen Smart Home und Smart Building können attraktive Lösungen, z.B. in IoT-Applikationen aber auch die Vernetzung von mehreren Produkten in anderen Anwendungen entstehen. In seiner neuen Position übernimmt Jens Mollitor die Leitung der Fachbereiche Produktmanagement, Projektmanagement, Einkauf, Supply Chain, Qualität, Business Development und Marketing Communication.

