Designplan ist ab sofort Vertriebspartner von Flux Lighting in Deutschland, Großbritannien und Irland. Wie Designplan ist auch Flux Lighting Mitglied der Fagerhult-Gruppe. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Palette an LED-Produkten. Dazu zählen Mastleuchten, lineare Leuchten, Scheinwerfer zur Anstrahlung und ein drahtloses DMX-System. Der Fokus liegt unter anderem auf RGB/W-Anwendungen im Außenbereich.

Seit 1993 setzt der französische Leuchtenhersteller unter anderem Museen, Gärten, Kasinos, Kreuzfahrtschiffe, Schwimmbäder, Luxusvillen, Geschäfte, Hotels, Einkaufszentren oder auch Paläste effektvoll mit Licht in Szene. Zu den Referenzprojekten zählen beispielsweise das Ritz Carlton Hotel in Bahrain, der Präsidentenpalast in Abu Dhabi, das Theater in Achgabat (Turkmenistan) oder die Fahrradbrücke Sydneystraat in Rotterdam (Niederlande).

www.designplanleuchten.de | www.flux-lighting.com