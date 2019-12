LED Linear ist ein Premiumanbieter für lineare LED-Beleuchtungssysteme für die Innen- aber auch Außenbeleuchtung. Weltweit beschäftigt das deutsche Unternehmen rund 170 Mitarbeiter und hat eine Exportquote von fast 90%. LED Linear ist Teil der Fagerhult Gruppe. Die Produkte des Unternehmens werden bereits von mehreren Standorten weltweit aus vertrieben, so in den USA und Kanada, Singapur, Indien, Australien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, UK und Mittlerer Osten. Neu ist jetzt eine Vertreibsgesellschaft in Österreich, die von Lumitech Lighting Solution gegründet worden ist.

»Das Sortiment von LED Linear ergänzt das Portfolio unserer Tochterfirma Kiteo als Spezialist für Human Centric Lighting ideal. Mit Patrick Müller, der diesen Markt in Österreich geprägt hat, haben wir hierfür den idealen Partner«, erklärt Stefan Tasch, der Geschäftsführer der Lumitech.

Die Vertriebsleitung der LED Linear Austria GmbH übernimmt Ing. Michael Hauser. Er ist bereits über vier Jahre im Vertrieb linearer Lichtlösungen tätig und war zuletzt bei LED-Tape Hersteller Bilton im Einsatz.

www.led-linear.com | www.lumitech.com