Die Wago Kontakttechnik GmbH und Co. KG hat Dr. Heiner Lang als neuen CEO des Unternehmens zum 01.01.2021 benannt. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Sven Hohorst fokussiert sich auf die gestiegenen Anforderungen an seine Gesellschafterfunktion und bleibt dem Unternehmen mit seiner langjährigen Erfahrung mit einem Wechsel in den Beirat treu.

Verabschiedet sich aus der Geschäftsführung: Wago-CEO Sven Hohorst wechselt 2021 in den Beirat des Unternehmens. Sein Nachfolger wird Dr. Heiner Lang. (Foto: Wago)

»In einer Zeit, in der nichts stetiger ist als der Wandel, stellen wir bei Wago die Weichen für die erfolgreiche Zukunft unseres Familienunternehmens und unserer Mitarbeiter«, so der Familienunternehmer. In den vergangenen 14 Jahren hat Sven Hohorst als CEO gemeinsam mit seinen Geschäftsführungskollegen das erfolgreiche Wachstum, die Innovationskraft und die unternehmerische Entwicklung von Wago vorangetrieben. Als geschäftsführender Gesellschafter ist er für Innovation, Kontinuität und die Orientierung an den Menschen eingetreten. In seiner Funktion als Gesellschafter und Beiratsmitglied wird er auch zukünftig für die Werte und die Kultur des Familienunternehmens stehen.

Das Unternehmen positioniert mit Dr. Heiner Lang nun einen erfahrenen Manager als CEO mit ausgewiesener Fachkenntnis und erfolgreicher Historie im Maschinenbau und der Automatisierungstechnik. »Ich freue mich, Dr. Heiner Lang bei WAGO begrüßen zu dürfen. Dies ist ein äußerst positiver Schritt für uns«, erklärt Sven Hohorst und fährt fort: »Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm unser Wachstum im Sinne unserer Unternehmensstrategie solide fortsetzen können, aber auch neue Impulse im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung, operativen Exzellenz und des internationales Geschäftswachstums verwirklichen werden.«

Dr. Heiner Lang ist promovierter Ingenieur und hat Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen des Maschinenbaus gesammelt, zuletzt als Mitglied des Vorstands der Bosch Rexroth AG mit Zuständigkeit für die Entwicklung sowie das Geschäftsfeld Fabrikautomation. »Seine Stärken in der Unternehmensentwicklung und Produktinnovation sowie der engen Kundenbeziehung werden Wago auf dem Wachstumspfad begleiten und in der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft entscheidend nach vorne bringen«, so Sven Hohorst.

www.wago.com/de