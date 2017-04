Rudolf Staricky übernimmt die Rolle des Senior Vice President der DACH-Region der Zumtobel Group von seinem Vorgänger Georg Högger, der seine Rolle innerhalb des Lichtkonzerns verändert hat und künftig als Senior Vice President (SVP) Business Channel Enduser für das globale Endkundengeschäft zuständig ist.

Die Zeichen in der DACH-Region stehen damit auf Kontinuität. Rudolf Staricky blickt auf langjährige Vertriebserfahrung innerhalb der Zumtobel Group. Er hat zuvor die Region Benelux & Eastern Europe geleitet und dort sehr erfolgreich den Mehrmarken-Vertrieb etabliert, mit dem die Zumtobel Group ihren Kunden ein breites Produktportfolio von Thorn, Zumtobel, acdc und Reiss aus einer Hand bietet. Die Region Benelux & Eastern Europe hat Rudolf Staricky in kurzer Zeit zu einer der am stärksten wachsenden Regionen innerhalb des Konzerns entwickelt. Diese Erfahrung wird er nun in den DACH-Markt einbringen.

Die drei Landesgesellschaften Deutschland, Schweiz, Österreich werden von Klaus Triefenbach, Alain Gurtner sowie von Rudolf Staricky geführt.

www.zumtobelgroup.com