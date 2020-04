Seit dem 1. April 2020 hat Dr. Ellen McMillan die Leitung der Oktalite Lichttechnik GmbH übernommen. Sie bringt über 20 Jahre internationale und interkulturelle Erfahrung in der strategischen und operativen Unternehmensführung unterschiedlicher Technologiefirmen mit. Sie wird sich unter anderem auf den Ausbau der Synergieeffekte zwischen Märkten und Netzwerkpartnern der Oktalite Lichttechnik GmbH als Mitglied der Trilux-Gruppe konzentrieren.

Dr. Ellen McMillan ist neue Geschäftsführerin der Oktalite Lichttechnik GmbH. (Foto:Oktalite)

Zuletzt war sie viele Jahre als Geschäftsführerin in China und der Schweiz tätig. Ihre fundierte Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Forschung & Entwicklung, Produktmanagement und Betriebsführung stellt Dr. Ellen McMillan jetzt in den Dienst der Lichttechnik des Kölner Spezialisten für beste Retailbeleuchtung. Gerade ihr Wissen rund um die Industrialisierung neuer Fertigungstechnologien und den Markteintritt neuer Produkte soll für Oktalite weiteres Wachstum im Bereich Retail generieren.

