Im Mittelpunkt der 6. LiTG-LiLe-Tagung, die am 29. und 30. März 2017 an der Bauhaus-Universität Weimar stattfindet, steht erneut das Thema Lichtplanung aus wissenschaftlicher, technischer und gestalterischer Sicht. Betrachtet werden die vielschichtigen Beziehungen zwischen Mensch, Licht und Raum aus der Perspektive unterschiedlicher Fachgebiete. So gehören zu den Mitträgern der Tagung neben LTG, SLG und TU Ilmenau auch der Bund Deutscher Innenarchitekten (BDIA) und der Verband Beratender Ingenieure (VBI). Für den Praxistransfer sorgt neben drei Workshops auch eine interaktive Ausstellung mit Raum- und Lichtexperimenten.

Die Tagung richtet sich (Innen-) Architekten, Lighting Designer, Fachplaner, Ingenieure, Wissenschaftler, Hersteller, Künstler, Studierende und alle anderen, die im Beziehungsgeflecht Mensch – Licht – Raum arbeiten und planen. Ziel der Lile 2017 ist es, den Teilnehmern im interdisziplinären Austausch alternative oder ergänzende Sichtweisen aus benachbarten Disziplinen anzubieten, um eingeführte Ansätze zu bereichern und eigene Projekte »neu« zu denken.

http://lile.wba-weimar.de