Die LiTG-Bezirksgruppe Südbayern will sich künftig mit verschiedenen Veranstaltungsformaten der Nachwuchsförderung widmen. Angedacht sind Licht-Spaziergänge, Experimente mit Licht, Ausstellungsbesuche und Workshops. Den Auftakt macht ein Workshop am 14.12.2019 in München. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Es wird zwei Workshops (10:30 – 13:00 Uhr und 14:30 – 17:00 Uhr) im Machwerk am Rotkreuzplatz geben. Der Unkostenbeitrag pro Kind beträgt 8,00 €.

Weitere Informationen unter: www.litg.de