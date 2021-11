Vergangene Woche verstarb völlig unerwartet Dipl. Kfm. Walter Ziegler, geschäftsführender Gesellschafter der Alurays lighting technology GmbH und ehemaliger Geschäftsführer der Tridonic GmbH & Co KG (Zumtobel-Gruppe). Von seinem überraschenden Tod sind die Gesellschafter und Mitarbeiter der Alurays lighting technology GmbH zutiefst betroffen.

Walter Ziegler (Foto: Aluray lighting technology)

Walter Ziegler kam im Herbst 2014 zunächst als Berater, dann im Sommer 2015 als Gesellschafter und in den vergangenen beiden Jahren als alleiniger Geschäftsführer zur Alurays lighting technology GmbH nach Planegg bei München – nachdem er zuvor in leitenden Positionen im Zumtobel Konzern tätig war.

Aus einem aufstrebenden Startup, damals noch in München-Pasing beheimatet, hat er im Laufe der Jahre durch enormen persönlichen Einsatz einen erfolgreichen mittelständischen Betrieb in Planegg bei München geformt. Der in Schweinfurt geborene Diplom-Kaufmann leistete einen entscheidenden Beitrag zu dieser bemerkenswerten und rasanten Unternehmensentwicklung, die vor allen Dingen von Wachstum, besonders auch im Exportgeschäft im Nahen- und Mittleren Osten, geprägt ist. In dieser Zeit wurden Lizenzunternehmen in Doha (Katar) und Ahmedabad (Indien), die heute als erfolgreiche eigene Gesellschaften agieren, gegründet. Seine Erfahrung und sein Engagement haben der Alurays lighting technology GmbH zudem geholfen, das Geschäftsfeld OEM-Fertigung für Leuchten in hoher Schutzart signifikant auszubauen.

Die Alurays lighting technology GmbH ist heute der deutsche Technologieführer für intelligente, vergossene und langlebige lineare LED-Systeme in der Fassade, basierend auf einem Know-how, welches seit 2003 kontinuierlich fortentwickelt wurde.

»Walter Ziegler ist im September erst 61 Jahre geworden, viel zu früh ist er von uns gegangen. Die Alurays lighting technology GmbH verliert mit Walter Ziegler eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Er prägte das Unternehmen nachhaltig mit seiner ruhigen Führungskraft und hat der Alurays lighting technology GmbH entscheidende Erfolgswerkzeuge auf den Weg gegeben. Seiner Familie sind wir in gemeinsamer Trauer eng verbunden. Wir werden Herrn Walter Ziegler immer ein ehrendes Andenken bewahren.« Dominic Sacher, Dipl. Betriebswirt MBA, Alurays lighting technology GmbH

www.alurays.de