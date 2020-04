Am 11. April 2020 verstarb der Tiroler Wahrnehmungspsychologe, Autor und Lichtforscher Walter Witting im Alter von 70 Jahren. Er zählte zu den Top-Referenten auf dem Gebiet der visuellen Wahrnehmung und Lichtwirkungen.

Von 1990 bis 2005 leitete Dr. Witting die wahrnehmungspsychologische Forschungsabteilung im Bartenbach LichtLabor. Er führte Langzeitforschungen zum Einfluss von Kunst- und Tageslicht auf das Wohlbefinden und Leistungsverhalten des Menschen durch. Seine wissenschaftlichen Arbeiten zur psychophysiologischen Behaglichkeit und Lichtergonomie am Bildschirmarbeitsplatz waren richtungsweisend für die licht-technische Ausstattung der zunehmend mediendominierten Arbeitswelten. Auch seine Studien zur visuellen Aufmerksamkeit im Geschäfts- und Ausstellungsbereich, aber auch seine Untersuchungen zur Erhöhung der Durchfahrtsicherheit im Tunnel wurden vielfach publiziert.

Dr. Witting war Referent bei internationalen Fachkongressen und Dozent an mehreren Universitäten und akademischen Institutionen, beispielsweise an der TU München, der Filmakademie in Wien oder der Lichtakademie in Aldrans bei Innsbruck. Mit Herrn Prof. Bartenbach veröffentlichte er 2009 gemeinsam das „Handbuch für Lichtgestaltung“. Dr. Wittings Standardwerk LICHT. SEHEN. GESTALTEN erschien im September 2014. Ein Schweizer Fachmagazin für Architektur und Licht bezeichnete dieses Buch als „Bibel über Licht“.

Dr. Wittings Standardwerk LICHT. SEHEN. GESTALTEN erschien im September 2014. (Foto: Leyet)

Herr Dr. Witting liebte seine Arbeit mit Studenten und den fachlichen Diskurs mit allen Lichtinteressierten. Die letzten Jahre seines Lichtwirkens widmete er deshalb seinem größten Projekt, dem Virtuellen Lichtlexikon. Für diese einmalige Fachenzyklopädie stellte er nochmals sein gesamtes Lichtwissen zur Verfügung, und spannte in über 100 Lehrfilmen und mit knapp 3000 Vortragsfolien einen Wissensbogen vom visuellen System, über die Gestaltpsychologie und Farbwahrnehmung, bis hin zur Tageslichtplanung, Ökologischen Optik und Circadianen Rhythmik. Die Entwicklung des Lichtlexikons dauerte vier Jahre. Die letzten Filme wurden im Herbst 2019 produziert. Nur wenige Monate später endete Dr. Wittings Weg im Licht. Er ist aufgebrochen, um neue Welten zu entdecken.

Das virtuelle Lichtlexikon steht ab sofort kostenlos zur Verfügung. (Foto: Leyet)

Dr. phil. Walter Witting war ein großartiger Forscher, ein inspirierender Denker, und ein fantastischer Mensch. Das Virtuelle Lichtlexikon ist sein Vermächtnis. Es steht ab sofort kostenlos online zur Verfügung.

Innsbruck, im April 2020

www.wittingleyet.at