Manlio Armellini, 1937-2020 (Foto: Salone del Mobile.Milano)

So erinnert sich Claudio Luti, Präsident des Salone del Mobile in Mailand, an Manlio Armellini:

»Mit Manlio Armellini haben wir einen Freund verloren, dessen Hartnäckigkeit und Geschick es dem Salone del Mobile ermöglichte, die weltweit anerkannten Erfolge zu erzielen. Zusammen mit den Unternehmern hat er die Entwicklung dieser Veranstaltung, die nicht nur im Bereich des Designs zur führenden internationalen Veranstaltung werden sollte, überwacht und begleitet.

Er initiierte kulturelle Projekte, die auf die Stadt Mailand abfärbten, er stand hinter dem Projekt SaloneSatellite und glaubte daran, und er nahm die vielen Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit ergaben, mit ins Boot und fand unfehlbar Lösungen und Innovationen, um die Marke Salone, die auch sein Zuhause und sein Leben war, mit seiner Frau Armida an seiner Seite zu schützen und zu stärken.

Diesen Weg fortzusetzen, wird die bestmögliche Ehrung sein, die wir einem außergewöhnlichen Mann zollen können, den wir alle sehr vermissen werden. Ciao Manlio.«

Manlio Armellini – Leben und ausgewählte Verdienste

Manlio Armellini wurde am 9. Oktober 1937 in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) geboren. Während seiner 40-jährigen Tätigkeit in der Möbelindustrie erhielt Armellini, der seine Karriere bei Federlegno begann und seit Beginn des Salone del Mobile im Jahre 1961 an diesem teilnahm, nationale und internationale Auszeichnungen, Preise und Anerkennungen für die hervorragenden Ergebnisse der von ihm organisierten und geförderten Initiativen.

Es war Armellini, der den Salone Internazionale del Mobile 1965 wirklich auf die Landkarte brachte, als er das kommerzielle Angebot erweiterte, indem er die wichtigsten Akteure der Möbelindustrie zusammenbrachte. Unter seiner Leitung als Generalsekretär, eine Position, die er 1974 übernahm, ist die Nettoausstellungsfläche der Messe von 97.000 auf 222.000 m2 gestiegen, während die Zahl der Fachbesucher von 67.000 auf über 348.000 gestiegen ist, darunter über 210.000 aus dem Ausland. Diese Zahlen zeugen von der Rolle der Veranstaltung bei der Förderung des einzigartigen Phänomens, das die absolute Führungsrolle des italienischen Möbelbaus auf internationaler Ebene ausmacht.

Ab 1965 war er auch für mehr als 40 begleitende Kulturinitiativen verantwortlich, was dazu führte, dass der Salone del Mobile aus dem strikten Messebereich, so prestigeträchtig er auch war, in die Welt der Kunst- und Designkultur vordrang. Manlio Armellini war Geschäftsführer von Cosmit SpA – dem Unternehmen, das den Salone Internazionale del Mobile, Euroluce, Eurocucina, EIMU (jetzt Workplace30), die Internationale Ausstellung für Einrichtungszubehör, die Internationale Ausstellung für Badezimmer, SaloneSatellite, SASMIL – und die Cosmit Events Foundation in Mailand organisiert, sowie Präsident der Cosmit Foundation.

Am 26. Mai 1994 wurde er von Federlegno mit einer Verdiensturkunde und einer Goldmedaille ausgezeichnet, weil er »durch die Messeveranstaltungen dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die technologischen und formalen Werte des italienischen Möbel- und Einrichtungssektors zu lenken und dafür gesorgt hat, dass diese Ausstellungen beispiellose Schaufenster für das Design und die Kreativität der italienischen Industrie waren.« Von der AISM (Italienische Vereinigung für Marketingstudien) wurde ihm 1998 der Tagliacarne-Preis »für seine Marketingpolitik, die in der Lage ist, Kultur zu verbreiten« verliehen.

Er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Cosmit im Dezember 2007 mit dem Ambrogino d’Oro-Preis ausgezeichnet wurde, der ihm von Letizia Moratti, der Bürgermeisterin von Mailand, überreicht wurde. Der Präsident der Region Lombardei, Roberto Formigoni, überreichte ihm im März 2008 den La Lombardia-Preis 2007 für seine Bemühungen. Am 2. Juni 2008 wurde er vom Staatsoberhaupt Giorgio Napoletano zum Ritter des Großkreuzes des Ordens und der Verdienste der Italienischen Republik ernannt. Am 29. Januar 2009 wurde er per Ministerialerlass des Außenministers Franco Frattini zum Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses für das Farnesina Design Collection Project ernannt.