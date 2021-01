Die Sieger des ersten Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design stehen fest – darunter wurde die vollständig in Deutschland hergestellte Leuchte »Ayno« in der Kategorie »Vorreiter« ausgezeichnet. Die Expertenjury bewertete Kriterien wie Ressourceneffizienz, Umweltverträglichkeit und faire Lieferketten sowie die gestalterische Qualität, Ästhetik und Funktionalität der Einreichungen.

Die Jury begründete die Auszeichnung für AYNO wie folgt: Mit »Ayno«, dem ersten Entwurf einer neuen Midgard-Leuchte seit den 1950er-Jahren, gelang Industriedesigner Stefan Diez eine zeitgemäße Produktfamilie, die Form, Funktion und Nachhaltigkeit auf hohem gestalterischem Niveau vereint. Die Leuchten werden aus nur drei Primärwerkstoffen hergestellt, die weitestgehend rezyklierbar sind und zum Teil recycelt wurden: Stahl, Fiberglas und ABS/PC. Zugleich ist die »Ayno« eine der ersten durch den Anwender werkzeugfrei reparierbaren LED-Leuchten, womit sich ihr Leben erheblich verlängern lässt.

Bemerkenswert ist auch die formale und funktionale Schlichtheit des Designs. Zentrales Element ist der flexible, durch das Stromkabel gespannte, Fiberglasstab, der ein Verstellen des Lichts ohne Gelenke ermöglicht. Die Leuchtenfamilie besteht aus einer Tischleuchte und zwei Stehleuchten. Ein elegantes Design mit eigener Identität, wodurch sich die Leuchten in viele Interieurs harmonisch einfügen und zum Blickfang werden. Midgard setzt auf lokales Sourcing. Durch die Verwendung von Halbzeugen können Transportwege vermieden werden, da z.B. Stahlscheiben und -rohre sowie Fiberglasstangen weltweit auf den lokalen Märkten geordert werden, statt die vollständige Leuchte um den Globus zu schicken – eine Entwicklung, die auf dem internationalen Leuchtenmarkt ein Novum ist. Geliefert wird die Leuchte in platzsparenden Kartons. Und auch der Preis ist überzeugend: In der kleinsten Version kostet »Ayno« weniger als 200 Euro.

Auf stolze 100 Jahre Leuchtengeschichte zurückblickend, spannt Midgard mit »Ayno« den Bogen vom Ursprung in die Gegenwart – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die neue Leuchten- Familie basiert auf einer einfachen wie genialen Idee. Die zeitgenössische Interpretation lenkbaren Lichts kommt ganz ohne Gelenke aus. Das zentrale Merkmal der Leuchte ist ein dünner, biegbarer Fiberglasstab, dessen Neigung und Radius über zwei stufenlos verschiebbare Verstellringe und das zwischen ihnen gespannte, textilummantelte Kabel einstellbar ist.

Designer Stefan Diez freut sich über die Auszeichnung: »Beinahe 70 Jahre Designpause bei Midgard boten eine einmalige Aufgabenstellung. Diese Herausforderung haben wir sehr gerne angenommen und sie als Aufruf verstanden, eine radikale, zukunftsfähige Lösung zu finden. Das diese nun auch mit diesem neuen, so wichtigen Designpreis geehrt wird, bestätigt uns darin, unsere Arbeit von Anfang an nachhaltig zu denken.« Auch die Midgard-Inhaber David Einsiedler und Joke Rasch sind hoch erfreut über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design: »Das Jahr 2020 hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass wir einen schnellen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit benötigen, in allen Bereichen. Wir freuen uns, mit dem Markteinstieg von ›AYNO‹ unseren Teil dazu beizutragen.«

de.midgard.com