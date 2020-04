Das intelligente Lichtsystem von Nanoleaf vernetzt sich mit dem Nutzer und reagiert auf Musik.

Die viereckigen und dreieckigen Elemente des Systems können frei kombiniert werden und finden so Platz in jeder Wohnung. (Foto: Nanoleaf)

Sanfte Lichtstrahlen am Morgen, anregende Farbexplosionen beim Workout am Nachmittag und gedimmtes Licht in den Abendstunden – Nanoleaf bringt intelligente Lichtlösungen in jede Wohnung. Die Lichtsysteme des Unternehmens sollen nicht nur den Alltag bereichern, sondern kreative Akzente zu besonderen Anlässen setzen. Ideen liefert das Unternehmen zum Beispiel für das anstehende Osterfest. Das System soll sich ganz einfach einsetzen lassen.

Das Lichtsystem lässt sich in Farbe und Form an besondere Anlässe und Stimmungen anpassen. (Foto: Nanoleaf)

Statt komplexer Verkabelung und umständlicher Installation bietet die Lichtlösung Komfort und Nutzerfreundlichkeit und verbindet sie mit futuristischem Design. Die intelligenten Lichtkacheln fügen sich in jedes Interieur ein.

Zur Auswahl stehen viereckige »Canvas« und dreieckige »Light Panels«. Die Steuerung erfolgt via App oder Sprachbefehle an Alexa, Siri oder Google. »Canvas« verfügt außerdem über eine Touchfunktion. Nutzer können voreingestellte Szenen entdecken oder selbst kreativ werden und eigene Designs erstellen, die auf Musik und andere Laute reagieren.

www.nanoleaf.me