Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich hat das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Prof. Dr. Bruno Weis aus Bensheim (Landkreis Bergstraße) überreicht. Mit dieser Ehrung wird sein langjähriges ehrenamtliches Engagement im kulturellen Bereich gewürdigt.

Weis lebt an der hessischen Bergstraße und gründete dort 1979 die Jazz-Formation »Original Blütenweg Jazzer«, deren musikalischer Leiter er bis heute ist. Die Band bereichert und fördert die Kulturszene in der Region. Außerdem hat sie zahlreiche Benefizveranstaltungen für karitative Einrichtungen initiiert, zum Beispiel für den Hospizverein Bergstraße, das Frauenhaus Bergstraße, für die Hochwasserhilfe in den neuen Bundesländern, für notleidende Straßenkinder in Südafrika oder für die Opfer des Hurrikans Katrina in New Orleans. Durch diese Initiativen kamen erhebliche Spendensummen zusammen. Die Stadt New Orleans hat die »Original Blütenweg Jazzer« zum Dank sogar zu Ehrenbürgern ernannt.

Bruno Weis initiierte 2007 das Bergsträßer Jazz Festival, das inzwischen jährlich an verschiedenen Veranstaltungsorten mit teilweise international hochkarätigen Musikern stattfindet. Die Konzerte sind für die Besucher in der Regel kostenfrei.

Seit 1989 gehört Weis zu den Gründungsmitgliedern des Rotary Clubs Bensheim-Heppenheim und hat sich mit zwei Projekten in besonderer Weise in die Klubarbeit eingebracht: Er rief ein jährliches Jazzkonzert ins Leben, das sich im Jahr 2013 zum Jazzfestival für die Big Bands der Bensheimer und Heppenheimer Gymnasien entwickelte. Damit wurde ein wichtiger Akzent für die musikalische Bildung der Schüler und die Zusammenarbeit zwischen den Schulen gesetzt. 2014 trat erstmal eine gemeinsame Bergsträßer Schüler-Big Band auf.

1994 wurde auf Initiative von Prof. Dr. Bruno Weis eine Partnerschaft mit dem Rotary Club Amersham in Großbritannien ins Leben gerufen, die bis heute anhält und ein wichtiger Beitrag zur deutsch-britischen Verständigung ist.

In der Lichtbranche ist Prof. Dr.-Ing. habil Bruno Weis für sein Engagement in zahlreichen lichttechnischen Gremien und als Fachbuchautor bekannt. Er hat als Professor an der Technischen Universität Berlin gelehrt. Ab 1973 war er für die Firma Schuch als Technischer Leiter tätig.