Updaten. Netzwerken. Know-how-Transfer – das ist das Motto der ElektroLounge 2017. Im Rahmen des zweitägigen Events am 5. und 6. September 2017 in Sundern bieten fünf Partner ein modulares Seminar- und Workshop-Programm und ein Abendevent. Beteiligt sind die Unternehmen Brumberg, Jung, Kaiser, FeelSmart und die Fachhochschule Südwestfalen.

Teilnehmer an der ElektroLounge können ihr Wissen rund um das Thema Licht gezielt auf den neuesten Stand bringen, indem sie ihr ganz persönliches Programm zusammenstellen. So profitieren sie auf optimale Weise von dem Know-how-Transfer: in den Workshops, im Dialog mit den Referenten und beim Netzwerken mit anderen Licht-Profis. Folgende Themen stehen auf der Agenda:

Smarte Lichtplanung. Intelligente Lichtlösungen

Wie Licht wirkt – visuell und nichtvisuell

Verkaufsfördernde und effiziente Beleuchtung

Mach Dein Licht – Auswählen. Kombinieren. Wohlfühlen.

JUNG Smart Home: Lösungen und Neuheiten

KAISER: Luftdicht und wärmebrückenfrei

FEELSMART: Intelligent zum smarten Gebäude

Praxisworkshops und Kompakttrainings

