Der allgemeine Wirtschaftsrückgang während der Pandemie hatte keine Auswirkungen auf die BJB GmbH & Co. KG.: Der Systemlieferant für die Leuchtenindustrie hat das Geschäftsjahr 2021 mit Gewinn abgeschlossen und den Firmenumsatz um 21% gesteigert – von 66,3 Mio. € in 2020 auf 80,1 Mio. € in 2021.

Philipp Henrici, Geschäftsführer von BJB (Foto: BJB)

Positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen

Im Einklang mit dem Gesamtwachstum wiesen alle Bereiche von BJB eine positive Entwicklung auf: Das inzwischen größte Geschäftsfeld »Technology for Light« (Produkte rund um die LED) hat das Jahr 2021 sogar mit einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. »Light for Appliances« (Beleuchtung von Hausgeräten) – mit 23 %. Das klassische Geschäft »Bridge to Light« (Lampenfassungen und -sockel) wuchs um 6 %.

USA und China sind die größten Kunden

85 % der Umsätze erzielte das Arnsberger Familienunternehmen im Geschäftsjahr 2021 außerhalb von Deutschland. Die USA waren dabei der größte Exportmarkt der Firma. Darüber hinaus gab es einen exzeptionellen Lieferanstieg nach China.

»Unsere Entwicklung in China ist besonders erfreulich«, so Geschäftsführer Philipp Henrici. »Mit einem Umsatzanstieg von 60 % gehörte das Land 2021 zu den wachstumsstärksten Märkten von BJB. Außerdem ist China inzwischen unser größter Auslandskäufer für LED-Produkte.«

Lieferausfälle überwunden

BJB hat auf die Probleme, hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, frühzeitig reagiert. Mit proaktiver Arbeit hat das Familienunternehmen Auswirkungen der Logistikkrise im weltweiten Containerverkehr und die allgemeinen Lieferkettenprobleme überwunden. Somit konnten Lieferausfälle vermieden und das Kundenvertrauen weiter gestärkt werden. BJB erwartet auch im Jahr 2022 weiteres Wachstum.

www.bjb.com