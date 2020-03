Simon Aiad verantwortet seit dem 1. Januar 2020 die Neuausrichtung der Bereiche Marketing und Vertrieb bei Microsens. Als Head of Marketing Sales verantwortet er den Geschäftsbereich Netzwerktechnik und berichtet direkt an die Geschäftsführung. Der studierte Maschinenbauer hatte bisher verschiedene Führungspositionen im Vertrieb internationaler Konzerne inne.

„Ob Daten oder Beleuchtung, Audiostreaming oder Haustechnik – alles, was eine IP-Adresse hat, ist über das Netzwerk ansteuerbar,“ sagt der neue Head of Marketing Sales. „Wir haben leistungsfähige Netzwerk-Komponenten und unsere Smart Building Solutions im Portfolio. Für diese möchten wir national und international unser bestehendes Partner-Netzwerk ausbauen“, so Aiad weiter.

Geschäftsführer Roland Hünteler freut sich auf die Zusammenarbeit mit Simon Aiad und dessen internationales Know-how im Vertrieb. Als Geschäftsführer konzentriert Hünteler sich künftig auf die strategische Ausrichtung und die Entwicklung des Unternehmens.

