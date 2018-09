Zum vierten Mal veranstaltet Instrument Systems, Hersteller von LED-, SSL- und Displaymesstechnik, am 26. und 27. November 2018, im Courtyard by Mariott München Ost das zweitägige Seminar »Licht- und Displaymesstechnik in Theorie und Praxis«.

Zu den Seminarinhalten zählen unter anderem die Grundlagen der Lichtmesstechnik sowie aktuelle Herausforderungen in der Messpraxis moderner Lichtquellen und Displays in Labor und Produktion. Die Teilnehmer erwartet ein breites Spektrum an Vorträgen und Live-Demonstrationen. Vortragende sind Spezialisten der Firma Instrument Systems gemeinsam mit dem international anerkannten Experten für Displaymesstechnik, Dr. Michael E. Becker. Das Seminar findet in deutscher Sprache statt und ist besonders geeignet für Ingenieure und Techniker.

www.instrumentsystems.de/seminar2018