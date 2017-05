Die »World of Entertainment Technology« ist Thema der Messe Stage|Set|Scenery vom 20. bis 22. Juni 2017 in Berlin. Ausgestellt werden Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik, also auch modernste Beleuchtungstechnik für Bühne, Event, Show und Studio. Inszenierendes Licht hat seinen Platz aber ebenfalls in der Architekturbeleuchtung und so bietet die Messe interessante Innovationen und Informationen auch für Lichtdesigner aus diesem Anwendungsbereich.

Praktische Fragen diskutieren und Tipps für den Berufsalltag mitnehmen können sie unter anderem im 200 m2 großen LightLab. Es steht unter dem Motto »Key to Light« und wird vom international renommierten Lichtdesigner Manfred »Ollie« Olma von der Firma mo2 design kuratiert und mit der Unterstützung verschiedener Hersteller realisiert.

Im LightLab werden die neuesten Trends in Sachen Lichtdesign präsentiert und live getestet. Die drei Messetage sind unterteilt in die Themen past, present, future und befassen sich mit der Entwicklung des Lichtdesigns, neuen Technologien der Medien- und Lichttechnik, unterschiedlichen Steuerungsprotokollen und der Interoperabilität der Technik verschiedener Hersteller.

www.stage-set-scenery.de