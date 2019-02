Die elektrotechnik, Fachmesse für Gebäude-, Industrie-, Energie- und Lichttechnik, steht kurz vor dem Start. Vom 13. bis 15. Februar 2019 werden wieder viele tausend Fachbesucher in der Messe Dortmund erwartet. Neben den Produkten und Dienstleistungen der Aussteller erwartet diese ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Eigene Foren behandeln die Themen Gebäude-, Industrie- und Energietechnik sowie die neuesten Entwicklungen bei vernetzten Gebäuden und intelligentem Licht- und Energiemanagement. Ein weiteres Forum spricht speziell Architekten und Planer an, und der »Dortmunder Lichttag« richtet sich an Planer, Errichter und Betreiber von Anlagen der Licht- und Beleuchtungstechnik.

Beim neuen Businesstalk auf der Messe geht es um »Digitalisierung – Umsetzung, Chancen und Herausforderungen in Unternehmen und Gesellschaft«. Am Donnerstag, den 14. Februar 2019, diskutieren unter der Moderation des Zukunftsexperten Roman A. Retzbach, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über zentrale Aspekte der digitalen Transformation.

Weitere Programmpunkte stellen Best-Practice-Beispiele aus den Themengebieten Smart City sowie Innovative Fabrik vor. Auf rund 100 m² zeigt das »House of Smart Living«, was derzeit im Bereich intelligenter Gebäudetechnik alles möglich ist: Von Sprachsteuerung über innovative Lichttechnik und intelligente Vernetzung bis hin zu altersgerechten Assistenzsystemen präsentieren rund 60 Partner aus der Elektroindustrie eine spannende Vielfalt.

Fachbesucher, die sich auf den Weg zur elektrotechnik machen wollen, sollten noch schnell ihr Ticket im Online-Vorverkauf erwerben. So können sie direkt in den Ausstellungsbereich gehen und sparen sich Ticketkauf und sowie Registrierung am Eingang. Den Messebesuch detailliert vorbereiten kann man mit der neuen WebApp zur elektrotechnik. Mit ihr erhalten die Besucher das Ausstellerverzeichnis sowie interaktive Hallenpläne und das Rahmenprogramm ganz einfach unter webapp.messe-elektrotechnik.de angezeigt und müssen sich keine herkömmliche App herunterladen.

www.messe-elektrotechnik.de