LED-Lösungen von ledxon inszenieren alle Anwendungsgebiete am Point of Sale – vom Regal über das Kühlmöbel bis hin zur Decke. Jetzt baut das Unternehmen seinen Bereich Produktion aus und errichtet im polnischen Masów eine neue Halle. Im Rahmen des Bauprojekts will ledxon außerdem die restlichen extern ausgelagerten Produktionsprozesse ins eigene Haus holen und in einen hohen Automatisierungsgrad investieren. Bereits im Sommer 2017 hatte ledxon in Masów aus diesem Grund ein eigenes CNC-Bearbeitungszentrum angeschafft.

Die neue Produktionshalle mit 6000 qm und drei Stockwerken soll bis Februar 2018 fertig sein. Bisher gehören das Hauptgebäude, ein Hochregallager und ein Produktionsgebäude mit zwei Etagen zur Anlage. Neben der neuen Produktionshalle wird auch das bereits bestehende Hochregallager um 150% vergrößert.

www.ledxon.de