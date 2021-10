Als Touristenmagnet und globales Handelszentrum bietet die Stadt Dubai ihren Besuchern unverwechselbare Erlebnisse. Neben Sehenswürdigkeiten wie dem prunkvollen alten Herrscherpalast gehören exklusive Einkaufsparadiese und Luxushotels zum Markenzeichen der Metropole am Persischen Golf. Ein Shopping-Highlight ist der vom Beleuchtungsexperten Ansorg komplett neu in glamouröses Licht getauchte Flagship Showroom der Sara Group.

Luxuriöse Badezimmereinrichtungen, hochwertige Fliesen sowie erstklassige Hospitality- und Küchenausstattungen werden hier in exklusiver Atmosphäre und produktadäquater Lichtszenerie präsentiert. Die Spezialisten von Ansorg setzten ihre Expertise vom Projektbeginn mit einer lichtplanerischen Gesamtkonzeption über die koordinative Begleitung aller Lichtgewerke bis hin zur finalen Ausrichtung aller Leuchten ein. Eine besondere Herausforderung stellen die außergewöhnlichen architektonischen Gegebenheiten des Showrooms dar. Bei einer Raumhöhe von über sieben Metern kommen besonders leistungsstarke Stromschienenstrahler auf der Verkaufsfläche von 650 Quadratmetern zum Einsatz. Durch die verwendete Reflektortechnik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln werden eine stimmungsvolle Grundbeleuchtung wie auch das pointierte Setzen von Highlights ermöglicht.

Über die beiden Zugänge in der zylinderartigen Glaskonstruktion im Eckgebäude gelangen die Gäste in das Foyer mit kreisförmig kuratierten Exponaten. Während die Lichtplaner von Ansorg eine einheitliche Ausleuchtung der Empfangshalle und aller anderen Verkaufsflächen realisieren konnten, wurde an der 270° umfassenden Fensterfront eine erheblich höhere Beleuchtungsstärke sichergestellt, um eine imposante Außenwirkung des Flagship Store an der Hauptverbindungsstraße in Dubai, der Sheikh Zayed Road, zu erzielen.

Das über dem Customer Experience Centre inmitten des Glas-Rondells installierte konisch lichtdurchlässige Stretchdeckenelement, kombiniert mit dekorativen Pendelleuchten, sorgt für eine Lounge-ähnliche Atmosphäre im Beratungsgespräch. Dabei werden alle Leuchten im gesamten Showroom über ein Bluetooth-System gesteuert, um im Rahmen der Kundenbetreuung individuell abgestimmte Lichtszenen erzeugen und Kontraste in den einzelnen Bereichen schaffen zu können. Gerade bei der Inszenierung von Highlightflächen setzte die Sara Group auf eine naturgetreue und realistische Wiedergabe der Farben der exklusiven Kacheln und auf hochwertigen Glanz der Armaturen.

Zusätzliche raumgestaltende Elemente im Showroom bildeten die auf 5,5 und 6,5 Meter abgehängten Gipsdecken, die jeweils einen speziellen POS für Küchen- und Badezimmerausstattungen bilden. Die filigrane Ausrichtung der 360° drehbaren und bis zu 30° schwenkbaren Einbauleuchten führt hierbei zu einer gleichwohl einheitlichen Wohlfühlatmosphäre wie zu einer Akzentuierung von einzelnen Produktgruppen. In einigen weiteren abgetrennten Separee-ähnlichen Räumlichkeiten werden den Besuchern des Showrooms verschiedenste innenarchitektonische Badezimmer-Highlights präsentiert, die auch durch unterschiedlichste Lichtszenarien ein ganz persönliches Oasen-Erlebnis bescheren.

Weitere Informationen:

Kunde: Sara Group

Ort: Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Fläche: 650 m²

Ladenbau: RK Gulf

Beleuchtung & Lichtplanung: Ansorg

www.ansorg.com