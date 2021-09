Die Luminale in Frankfurt und Offenbach begleitet seit 2002 die Light + Building. Die Messe Frankfurt hat die Veranstalterrolle inne, hält alle Markenrechte und finanziert das Projektbüro, die Bewerbung der Luminale sowie ein Leuchtturmprojekt. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Messe Frankfurt ist dies für 2022 nicht möglich. Daher wird die Luminale in 2022 ausgesetzt.

Belonging © Xenorama, Alte Oper, Luminale2020

Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt bedauert die Entscheidung, sieht aber keine andere Möglichkeit: »Die Messe Frankfurt hat über die Jahre die Marke Luminale gemeinsam und in engster konzeptioneller Abstimmung mit ihren Partnern aus der Lichtindustrie, dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke, der Tourismus- und Congress GmbH und vor allem mit der Stadt Frankfurt weiter auf- und ausgebaut. Im vergangenen Jahr musste kurz vor Start der zehnten Luminale die schmerzliche Entscheidung getroffen werden, die Veranstaltung aufgrund der Pandemie abzusagen, genauso wie die Light + Building. Leider befindet sich die Messe Frankfurt nach eineinhalb Jahren Pandemie nicht in der finanziellen Situation, dieses Projekt zu stemmen. Wir forcieren Einschnitte und maximales Efffizienzmanagement in allen finanziellen Bereichen, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. 2022 müssen wir uns – auch auf Bitten der ausstellenden Lichtindustrie – auf unser Kerngeschäft konzentrieren: Und das ist die Durchführung der Light + Building.«

Weiter sagt Marzin: »Das Projektbüro Studio Rekkab hat für die Luminale 2020 einen überzeugenden konzeptionellen und nachhaltigen neuen Ansatz entwickelt – nämlich weg vom klassischen Lichtfest hin zu einer Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung mit hohem künstlerischen Anspruch und relevanten Themen wie Licht, Architektur, Technologie, Ökologie und das soziale Miteinander in der Stadt. Damit unterscheidet sich die Luminale qualitativ wesentlich von anderen Lichtfestivals und hat ihren internationalen Ruf in der Szene gefestigt: Künstler*innen aus aller Welt bewerben sich für eine Teilnahme an der Luminale. An diesem einzigartigen USP werden wir festhalten – auch wenn die Luminale im kommenden Jahr leider aussetzen muss.«

Auch wenn die Luminale einer bunten und vielfältigen Stadt wie Frankfurt gut zu Gesicht steht und einen wichtigen kulturellen Beitrag für die Menschen und die Gesellschaft leistet, müsse man der Realität ins Auge blicken, sagt Marzin. »Wir respektieren den Wunsch der Aussteller, alle Kraft auf die Wiederaufnahme des Veranstaltungs- und Messegeschäfts zu fokussieren. Gleichermaßen ist uns bewusst, dass die Luminale eine immense Bedeutung für die Städte Frankfurt und Offenbach besitzt. Wir freuen uns auf eine Luminale 2024.«

