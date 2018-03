Hiroyoshi Ogawa, Präsident der Nichia Corporation, und Aldo Kamper, CEO von Osram Opto Semiconductors, haben anlässlich der Light + Building in Frankfurt bekanntgegeben, die Lizenzkooperation ihrer Unternehmen zu erweitern. Nichia und Osram hatten in den Jahren 2002 und 2010 bereits Patent-Cross-License-Agreements abgeschlossen. Beide Unternehmen dürfen ihre jeweils unter dem jeweiligen Vertrag lizenzierten Patente in eigenen nitridbasierten Halbleiterprodukten wie blauen, grünen und weißen LED- und Laserkomponenten verwenden. Jetzt möchten die beiden Unternehmen Verhandlungen über einen neuen Vertrag aufnehmen, der 5.000 Patentanträge und 2.000 bereits erteilte Patente von Nichia und Osram zum Gegenstand haben soll. Sie decken die Bereiche Automobil- und Allgemeinbeleuchtung, LCD-Hintergrundbeleuchtung, Displays, medizinische und Industrieanwendungen sowie das komplette Spektrum der opto-elektronischen Produkte ab.

