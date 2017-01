Ende November 2016 präsentierte die Spanische Hofreitschule in Wien ihre Show erstmals unter dynamischem Licht, das an der Position der Pferde ausgerichtet wird. Mit einer speziellen Trackingtechnologie werden die Strahler so ausgerichtet, dass sich das Pferd stets im Zentrum des Lichtkegels bewegt, wo auch immer es sich in der Reitbahn befindet. Entwickelt wurde das System vom Wiener Start-up Unternehmen zactrack; unterstützt wurde die Umsetzung von der Zumtobel Group.

»Wir wollen, dass unsere präzise Arbeit durch diese Lichtinszenierung noch besser in Szene gesetzt wird«, sagt Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule. (Foto: © SRS / Rene van Bakel)

Die neue Lichtlösung in der ältesten Reitschule der Welt funktioniert mittels kleinen Sendern, die jeweils vorne und hinten am Sattel befestigt sind. Zehn Antennen an der Hallenwand empfangen die Funksignale und ermöglichen so eine zentimetergenaue Ortung des Pferdes. Seine Position wird via Netzwerk an die Lichtanlage übermittelt. Eine speziell entwickelte Software steuert anhand dieser Daten die 20 an der oberen Galerie installierten LED-Movingheads (bewegliche Scheinwerfer) komplett automatisch. Dabei ist entscheidend, dass die Software die Bewegungsrichtung des Tieres vorausberechnet, so dass das Pferd seine nächsten Schritte nicht ins Dunkle setzen muss.

Mittels Funk-Tracking werden Pferd und Reiter zentimetergenau verortet, bewegliche Scheinwerfer richten sich automatisch auf die Pferde aus, damit diese nicht von ihrem eigenen Schatten gestört werden (Foto: © SRS / Rene van Bakel)

»Als künftiger Lichtpartner der Spanischen Hofreitschule sind wir stolz, dass wir die Installation dieses einzigartigen Lichtsystems unterstützen durften«, erklärt Georg Ebner, Leiter Vertrieb Österreich Zumtobel Group, und fährt fort: »Wir pflegen eine offene Technologiepartnerschaft zu zactrack und erschließen im Rahmen dieser Kooperation neue Anwendungsfelder im Bereich dynamisches Licht. Als Lichtkonzern beschäftigen wir uns intensiv mit den Möglichkeiten im Bereich der intelligenten und vernetzten Beleuchtung. Die Zukunft liegt ganz klar in Lösungen, die es dem Kunden ermöglichen, die Beleuchtung flexibel auf verschiedene Anforderungen anzupassen.«

zactrack liefet seit 2009 automatische Verfolgersysteme für Darsteller bei Sportevents, Shows und auf Bühnen. »Für die Spanische Hofreitschule eignet sich die Verfolger-Technologie mittels Funk-Tracking besonders gut, denn Pferde sind besonders sensibel und können durch äußere Einflüsse leicht gestört werden. Die zactrack Technologie bemerken sie nicht und die mathematische Vorausberechnung der Scheinwerfer gibt ihnen gerade genug Licht nach vorne weg, damit sie nicht ins Finstere steigen«, sagt Werner Petricek, CEO von zactrack.