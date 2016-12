Die interdisziplinär angelegte Fachtagung aus einem breit gefächerten Vortrags- und Workshop-Programm richtet sich an alle, die sich mit Raum und Licht und deren komplexen Wechselwirkungen beschäftigen: Heute verbringt die Menschheit mehr Zeit in Räumen als jemals zuvor. Erst das Licht lässt uns diese Räume wahrnehmen. Gutes Licht ist Teil eines gesunden Raumklimas. Raumformen und Formen in Räumen stellen Planer, Nutzer und Hersteller vor Aufgaben, für die es häufig mehr als eine Lösung gibt. Die LiLe versteht sich als Diskussions- und Inspirationsplattform für Wissenschaft und Praxis zum fachlichen Austausch über Licht, Architektur und Raumgestaltung. Die Veranstaltung wird von einer Fach- und Posterausstellung begleitet, für die noch Beiträge angemeldet werden können. Für Produktpräsentationen stehen Ausstellungsflächen zur Verfügung.

http://lile.wba-weimar.de/