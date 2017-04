Turnusgemäß haben bei LightingEurope Vorstandswahlen stattgefunden. Peter Hunt, COO der Lighting Industry Association Großbritanniens (LIA) und CEO bei Lumicom, der britischen Organisation für WEEE Compliance speziell für die Lichtindustrie, wird den Verband in den nächsten zwei Jahren leiten.

»Mit seinen Erfahrungen, als Unternehmer im Bereich Beleuchtung und als Führungskraft der LIA, ist Peter Hunt sowohl mit den Interessen der Firmen im Beleuchtungsmarkt vertraut, als auch mit den Interessen der nationalen Branchenverbände, die Mitglieder von LightingEurope sind«, sagt Jan Denneman, der die Präsidentschaft in den letzten Jahren inne hatte, und er ergänzt: »Jüngste Verdienste von Peter Hunt sind die Gründung einer LIA Training Academy und eines hochmodernen Testlabors für Beleuchtungsprodukte. Ich bin sicher, dass er einen wichtigen Beitrag leisten wird, um die Interessen von LightingEurope in der europäischen Politik zu vertreten und das Wachstum der Lichtindustrie in Europa zu fördern.«

Jan Denneman gehört dem Vorstand von LightingEurope ein weiteres Jahr als Vizepräsident an. Detaillierte Informationen über die Zusammensetzung des Gremius gibt die Website von LightingEurope:

www.lightingeurope.org/board