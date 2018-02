Die Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd hat die Thailand Lighting Fair und die Thailand Building Fair übernommen und erweitert damit ihr internationales Portfolio seiner Light+Building-Markenfamilie. Die beiden Messen wurden bereits seit ihrer Gründung 2015 »Powered by Messe Frankfurt« durchgeführt, nun gehören sie, wie global weitere 12 Fachmessen für Licht und Gebäudeautomation, offiziell dem Unternehmen.

Die Messe Frankfurt baut auf ihre umfangreichen Erfahrungen als Messeveranstalter und auf das Know-how seiner thailändischen Partner, um die erfolgreiche Entwicklung der beiden Veranstaltungen voranzutreiben. Die Thailand Lighting Fair und Thailand Building Fair werden das nächste Mal vom 8. bis 10. November 2018 im Bangkok International Convention & Exhibition Centre stattfinden. Erwartet werden über 165 Aussteller, die sich auf etwa 10.000 qm Ausstellungsfläche präsentieren.

Renommierte Licht- und Gebäudetechnikmessen hat die Messe Frankfurt seit der Jahrtausendwende bereits in anderen Teilen Asiens etabliert: in Guangzhou, Shanghai, Neu-Delhi und Mumbai.

www.messefrankfurt.com