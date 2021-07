Die Verschmelzung von Exterieurbauteilen mit Lichtkomponenten vorantreiben und Automobilherstellern damit innovative Produktlösungen für mehr Designfreiheit und Funktionalität ermöglichen – diesem Ziel widmen sich Osram Continental und Rehau in einer Entwicklungspartnerschaft.

(Quelle: OSRAM Continental x REHAU)

Ansprechende Oberflächen mit hochmoderner Anmutung durch integrierte Technologie: Im Bereich des Fahrzeugdesigns gewinnen die Kombination aus Material, Licht und »Shy-Tech«– Hightech, die nicht auf den ersten Blick sichtbar wird – zunehmend an Bedeutung. Um diesem Trend optimal zu begegnen, schließen sich Osram Continental und Rehau zu einer Entwicklungspartnerschaft zusammen.

Gemeinsam und unter dem Motto »Light meets Material« möchten die beiden Unternehmen Markttrends nicht nur erkennen, sondern frühzeitig prägen und gestalten mit dem Ziel, den größten Mehrwert für OEMs, Automobildesigner und Engineering Dienstleister zu schaffen. Mit ihrer kombinierten Expertise und einem innovativen Lieferkettenkonzept bieten Osram Continental und Rehau so eine starke Lösung aus einer Hand.

»Wir beobachten, dass individuelles Design zum wichtigen Differenzierungsmerkmal für OEMs wird und Designfreiheit damit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit der Entwicklung von Exterieurbauteilen, die sich mit Licht verbinden, können wir diese gemeinsam mit unserem starken Partner Osram Continental ermöglichen«, unterstreicht Dr. Markus Distelhoff, CEO Rehau Automotive und Mitglied der Gruppengeschäftsleitung.

»Die Vision von Osram Continental ist, es, jede Fahrt in ein einzigartiges Lichterlebnis zu verwandeln. Durch die direkte Integration unserer innovativen und vernetzten Lösungen in Automobilbauteile, kommen wir dieser Vision näher. Mit Rehau haben wir dafür den idealen Partner an unserer Seite. Gemeinsam können wir Licht und Material verschmelzen, um zusätzliche Funktionalität und Designaspekte zu ermöglichen und damit Wegbereiter für nahtlose Licht- und Exterieursysteme zu sein«, kommentiert Dr. Dirk Linzmeier, CEO von Osram Continental, die Kooperation.

Gemeinsam haben die Partner Konzepte und Prototypen erarbeitet und stellen diese aktuell den OEMs vor. Eine Serienfertigung von Bauteilen soll bis Mitte 2024 möglich sein.

www.osram-continental.com | www.rehau.de