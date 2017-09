Mit neuen Themenschwerpunkten, einer neuen Sonderschau und einer zusätzlichen Hallenebene ist die Light + Building 2018 auf Erfolgskurs. Die weltgrößte Messe für Licht und Gebäudetechnik vereint alle stromgeführten Systeme der Gebäudetechnik und fördert die integrierte Gebäudeplanung und den energieeffizienten Gebäudebetrieb mit einem in Breite und Tiefe einzigartigem Produktspektrum. Entsprechend der hohen Dynamik der Branche könnte es knapp sechs Monate vor Start kaum besser für die Messe aussehen: Alle Markführer haben sich bereits angemeldet. Erwartet werden rund 2.600 Aussteller.

Das Spektrum der Aussteller im Produktbereich Licht umfasst Designleuchten in sämtlichen Stilrichtungen, technische Leuchten und Lampen in unterschiedlichen Variationen und für alle Anwendungen ebenso wie eine große Auswahl an lichttechnischen Komponenten und Zubehör sowie Außen- und Straßenleuchten – zu finden in den Hallen eins (Trendspot Design) bis sechs und zehn sowie im Forum.

Inhaltlich wird die Digitalisierung des Lichts eine große Rolle spielen, Lichtmanagement im Rahmen von Human Centric Lighting-Anwendungen ist ein Trendthema, aber auch für die Vernetzung der Straßenbeleuchtung im Kontext von Smart Cities werden interessante Lösungen zu sehen sein. Aussteller werden Straßenleuchten präsentieren, die diverse Zusatzfunktionen, wie Ladesäulen für E-Mobility, W-LAN Infrastruktur, Sensorik oder Kommunikationsmodule integrieren.

Zusätzlich zum breiten Produktangebot der Aussteller offeriert die Light + Building ein vielseitiges Rahmenprogramm. Für alle Fachbesucher, wie Architekten, Ingenieure, Planer, Innenarchitekten, Designer, Handwerker, Handel und Industrie gibt es themenspezifische Angebote – von Sonderschauen über Fachvorträge bis hin zu Trendpräsentationen.

