Die Lichtwoche Sauerland ist ein gut etablierter Treffpunkt für Hersteller, Händler, Ein- und Wiederverkäufer von Leuchten und Lampen. Sie gibt anhand zahlreicher Veranstaltungen in den Ausstellungsräumen ortsansässiger Unternehmen einen Überblick über Neuheiten, Innovationen und Zukunftstrends im Leuchtenmarkt. 44 Aussteller freuen sich bei der neunten Auflage der Messe auf die Besucher. Viele marktrelevanten Unternehmen im Lampen- und Leuchtenbereich sind dabei. Neben dem regional ansässigen Cluster der Branche stellen auch Unternehmen aus Schweden, Polen, Dänemark, Frankreich, Italien, Holland und Österreich aus.

Die große Kundenparty ist ein Highlight der Lichtwoche Sauerland. Unter dem Motto »Light My Fire« findet sie an einem leuchten-historisch besonderen Ort statt: im Kaiserhaus Arnsberg. Am Montag, den 11. März 2019 wird hier bei erstklassigem Catering und toller Musik gefeiert.

Anmeldungen zur Lichtwoche Sauerland sind möglich unter: www.anmeldung.lichtwoche-sauerland.de

Mit dem Code 2019LWS erhalten Fachkunden die Möglichkeit, einen Voucher für die Partnerhotels der Messe im Wert von 50 Euro sowie Karten für die große Kundenparty anzufragen.

Damit sich die Besucher gut zurecht finden, bietet die Webseite www.lichtwoche-sauerland.de Wegbeschreibungen, Infos und einen Routenplaner. Zudem gibt es einen gedruckten Messeführer. Vor Ort signalisieren große leuchtende Kugeln im Stadtraum, wo sich die jeweiligen Aussteller befinden.